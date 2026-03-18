Atacan a Balazos a Comunicador cuando Salía del Gimnasio en Pinotepa Nacional, Oaxaca

El comunicador Óscar Merino, director del portal informativo OM Noticias de Pinotepa Nacional, Oaxaca, fue agredido a balazos cuando salía de un gimnasio en el barrio de El Calvario, en esa ciudad de la costa, resultando gravemente lesionado.

Según los primeros informes de las autoridades, el periodista que reportaba en redes sociales estaba acompañado por un familiar, quien resultó ileso. Hombres armados lo esperaron y lo atacaron a tiros.

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El gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, dio detalles de la agresión contra el informador:

“Pues el comunicador fue traslado al hospital donde hoy se encuentra recibiendo atención médica. De manera inmediata, la fiscalía atrajo este caso y ya inició las averiguaciones correspondientes para establecer los hechos y dar con los responsables”.

Abren carpeta de investigación

La Fiscalía de Oaxaca abrió una carpeta de investigación por la agresión armada, pero hasta ahora no ha informado sobre los posibles móviles que motivaron el ataque contra el reportero.

Tras la agresión, diversas organizaciones de periodistas en Oaxaca exigieron el esclarecimiento de los hechos y el castigo contra los responsables del intento de homicidio en contra del comunicador.

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“En el Foro Nacional de Periodistas Capítulo Oaxaca, condenamos enérgicamente la agresión armada en contra del comunicador oaxaqueño Óscar Mario Merino Ruiz y exigimos una investigación oportuna, inmediata y eficiente por parte de la Fiscalía General del Estado”.

Hasta ahora, se desconoce si previamente Óscar Merino había recibido amenazas.

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Con información de Jorge Morales

ICM