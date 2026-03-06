Caen Tres Presuntos Asesinos del Periodista y Fotógrafo Salomón Ordóñez Miranda en Puebla

El asesinato del periodista y fotógrafo Salomón Ordóñez Miranda conocido como "Shalom" aún busca justicia en Cuetzalan del Progreso, Puebla; Tres hombres identificados como José Humberto, Jesús y Ricardo "N" ya fueron vinculados a proceso, esto es lo que se sabe.

Luego de casi nueve meses, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de los presuntos responsables del homicidio calificado ocurrido la noche del 23 de junio de 2025.

Salomón Ordóñez Miranda fue atacado a balazos en la calle 15 de Mayo de la localidad de Pahpatapán del Pueblo Mágico mencionado, en donde fungía como periodista privado y realizaba fotografías de paisajes y eventos.

A pesar de que cuerpos de emergencia arribaron ante la llamada de un familiar, no pudieron salvarle la vida puesto que presentaba heridas de bala de gravedad.

El asesinato de "Shalom" sacudió a Cuetzalán del Progreso, en donde diversas organizaciones y asociaciones de periodistas exigieron esclarecer el crimen.

Detienen y vinculan a proceso a tres presuntos asesinos del periodista y fotógrafo de Cuetzalan del Progreso

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrigo una carpeta de investigación por el caso y este 27 de febrero de 2026, agentes investigadores lograron detener a José Humberto, Jesús y Ricardo "N" por su presunta participación en el delito.

Posteriormente, el 28 de febrero, se llevó a cabo una audiencia en la Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, en donde la autoridad ministerial formuló imputación en su contra.

Luego de los datos de prueba presentados por la Fiscalía de Puebla, este 4 de marzo de 2026 la autoridad judicial determinó vincular a proceso a José Humberto, Jesús y Ricardo "N", imponiéndoles como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.

Los tres imputados deberán demostrar su inocencia de lo contrario pagaran el delito de homicidio calificado conforme lo dicta la ley.

