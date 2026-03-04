Asesinos de Periodista y Exfuncionario Poblano Marco Aurelio, Pasarán Más de 46 Años en Prisión

Esclarecen el asesinato del exfuncionario y periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández ocurrido en el municipio de Tehuacán, Puebla; José Francisco "N" y Jesús Armando "N" recibieron una sentencia de más de 46 años en prisión por el homicidio calificado.

El 23 de mayo de 2023 los hoy sentenciados iban a bordo de una motocicleta sobre la calle Alhuelican en el Fraccionamiento Villas Agua Blanca, cuando interceptaron a su víctima.

Aproximadamente a las 13:27 horas, Marco Aurelio Ramírez fue atacado a balazos cuando se encontraba al interior de su vehículo, a solo unos metros de su vivienda, posteriormente los sujetos huyeron a un rumbo desconocido.

Asesinan a Periodista y Ex Funcionario Municipal en Tehuacán

Días después de la ejecución del periodista, se confirmó la detención de José Francisco "N" y Jesús Armando "N" quienes fueron llevados con las autoridades ministeriales para llevar acabo su proceso legal.

Asesinos del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández pasarán más de 46 años en prisión

Luego de casi tres años, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó este 4 de marzo de 2026 la sentencia condenatoria en contra de los responsables del asesinato del exfuncionario dictada en la audiencia de individualización de sanciones.

Gracias a las pruebas recabadas, el 26 de febrero de 2026, el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento impuso a cada uno una pena de 46 años y 5 meses de prisión, además del pago de la reparación integral del daño, la cual se cuantificará en la etapa de ejecución penal.

¿Quién era Marco Aurelio Ramírez Hernández?

Marco Aurelio Ramírez Hernández era conocido por su trabajo como periodista el cual llevó acabo por más de 30 años, además fue reportero de distintos medios, en donde se especializó en la nota roja. Al día de su muerte, colaboraba en la radio local, mostrando su pasión por la comunicación.

Su asesinato en 2023 causó conmoción en Tehuacán debido a que también fungió como funcionario municipal, por lo que familiares, amigos y habitantes comenzaron una lucha para que se hiciera justicia por su muerte.

Detienen a presunto asesino que disparó cuatro veces contra su víctima en Coxcatlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a José Antonio "N" por su probable participación en el delito de homicidio calificado ocurrido de la junta auxiliar de Calipan, municipio de Coxcatlán.

De acuerdo con los hechos, el 27 de abril de 2023 el hoy detenido disparó en al menos cuatro veces en contra de su víctima quien se encontraba en la calle Reforma número 37.

La persona no logró sobrevivir a las lesiones causadas por el arma de fuego y su asesinó huyó de la escena del crimen con dirección a la carretera salida a Coxcatlán.

Este 2 de marzo de 2026 las autoridades confirmaron que José Antonio "N" fue aprehendido y puesto a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, en espera de la audiencia inicial correspondiente.

Con información de N+

MCS