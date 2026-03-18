Trump Dice que EUA No Necesita Ormuz; Amaga con Dejar que Aliados Desbloqueen Solos el Estrecho

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, sugirió hoy, 18 de marzo de 2026, que podría dejar solos a los países aliados para que garanticen por su cuenta el libre paso por el estrecho de Ormuz.

“Me pregunto qué pasaría si 'acabáramos' con lo que queda del Estado Terrorista iraní, y dejáramos que los países que lo usan -nosotros no- fueran responsables del llamado 'Estrecho'. Eso despertaría a algunos de nuestros 'Aliados' que no responden”.

Así lo dijo el mandatario estadounidense en un mensaje en su plataforma Truth Social, donde añadió que Estados Unidos no necesita el estrecho, una importante ruta mundial de transporte de petróleo, así que podría "dejar que los países que lo usan" encuentren una solución.

Video relacionado: Tras Rechazo de la OTAN, Trump Dice Que No la Necesita para Reabrir Estrecho de Ormuz.

Declaraciones sobre la OTAN

Cabe señalar que esta nueva advertencia se da un día después de que Trump dijo que la OTAN cometió "un error muy tonto" al rechazar su llamado para garantizar la seguridad de tanqueros y buques mercantes en el estrecho de Ormuz, ante los ataques de Irán en represalia por la guerra lanzada por EUA e Israel.

En otro mensaje, el republicado recordó hoy a "todos esos absolutos 'necios' allá fuera, que Irán es considerado, por todo el mundo, como el ESTADO PATROCINADOR DEL TERRORISMO NÚMERO UNO. ¡Los estamos dejando fuera de juego rápidamente!", expuso.

El martes, criticó a la Alianza Atlántica y a Australia, Japón o Corea del Sur después de que estos rechazaran su petición de crear una coalición militar para asegurar la navegación en la vía.

En Truth Social, insistió que como "el país más poderoso del mundo" no necesitan "la ayuda de nadie" porque EUA ha logrado "diezmar al Ejército iraní".

Video relacionado: Irán Lanza Misiles a Países del Golfo y No Cede Control en Estrecho de Ormuz; Israel Contraataca.

Las acciones de Irán

Irán ha intentado utilizar su control sobre ese angosto paso marítimo como palanca frente a los ataques estadounidenses e israelíes.

Y aunque solo un puñado de buques comerciales han sido alcanzados por fuego iraní, la amenaza ha sido suficiente para paralizar el tráfico, lo que ha provocado picos en los precios del petróleo a nivel mundial.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de AFP y EFE.

spb