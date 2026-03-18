Muere Motociclista Luego de Derrapar y Salir Volando desde un Puente en Cuautitlán, Edomex

Un accidente hoy en Cuautitlán, Estado de México, provocó la movilización de servicios de emergencia, luego de que un motociclista salió proyectado y murió al caer desde un puente en la colonia Los Morales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando las autoridades recibieron un reporte de auxilio por parte de varios conductores, quienes refirieron que era urgente su presencia en inmediaciones del distribuidor vial.

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Por esta razón, de inmediato se dirigieron al lugar del accidente para brindar los primeros auxilios a la persona lesionada; no obstante, una vez que lo revisaron, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de sus lesiones.

Entonces, el sitio fue acordonado para esperar a los servicios periciales y también comenzar con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, por lo que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudieron al punto.

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¿Cómo ocurrió el accidente donde un motociclista cayó por un puente?

Mientras las autoridades realizaban las labores para indagar detalles del accidente, los testigos relataron cómo ocurrió la tragedia.

De acuerdo con los conductores, el motociclista circulaba en el distribuidor vial cuando, al llegar al punto de descenso, perdió el control y derrapó.

Sin embargo, debido a la velocidad, el biker salió proyectado y salió volando hacia el vacío. Algunos motociclistas y conductores que observaron el accidente se detuvieron para ver cómo ayudar, en tanto, otras personas bajaron del puente para tratar de hacer algo, pero el joven ya no respondió.

A través de redes sociales, publicaron los datos de la motocicleta con matrícula 4A0858 de la Ciudad de México para dar con sus familiares.

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EPP