Conductor Arrolla y Mata a Adulto Mayor que Cruzaba con Bastón Avenida Tláhuac, en CDMX

Un adulto mayor perdió la vida luego de ser atropellado por un conductor en inmediaciones de la avenida Tláhuac, en la Ciudad de México; la víctima usaba un bastón para desplazarse. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un hombre de la tercera edad lesionado.

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Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudieron de inmediato a la zona del accidente y encontraron al hombre inconsciente en el asfalto, por lo que pidieron apoyo a una ambulancia.

“Paramédicos que llegaron al lugar, diagnosticaron al lesionado sin signos vitales por etiología a determinar”, informó.

Una vez que se confirmó su deceso, el sitio fue acordonado para esperar la llegada de los servicios periciales e iniciar con las indagatorias para esclarecer el caso.

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¿Qué pasó con el conductor que atropelló y mató al adulto mayor?

Mientras tanto, los testigos relataron a las autoridades cómo ocurrió el accidente. Mencionaron que el adulto mayor cruzaba la avenida Tláhuac, debido a que usaba un bastón lo hacia despacio y respetando el paso peatonal.

Sin embargo, durante su recorrido fue “aventado” por la unidad que, presuntamente a exceso de velocidad, se incorporaba desde la avenida de Las Torres, por lo que no respetó el semáforo rojo.

Luego de arrollar al adulto mayor, el conductor escapó del sitio, por lo que dieron aviso a los policías.

Entonces, los monitoristas del C2 Oriente informaron a los efectivos que, a través del videoreplay de las cámaras de videovigilancia observaron que el probable responsable era el conductor de una camioneta de carga color rojo que se encontraba metros más adelante.

“Rápidamente lo interceptaron y en apego con el protocolo de actuación policial detuvieron al probable responsable”, señalaron.

El conductor de 53 años de edad y su vehículo fueron trasladados ante el Agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

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