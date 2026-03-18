Presunto Agresor de la Actriz Yael Duval de "Vecinos", Llevará su Proceso en Libertad

El caso de agresión que sufrió la actriz de la serie “Vecinos”, Yael Duval, sigue bajo investigación, sin embargo, este miércoles 18 de marzo 2026, la autoridad judicial determinó no cambiar las medidas cautelares a su presunto agresor Anuar “N”, quien es señalado de tentativa de feminicidio.

Durante la audiencia, la actriz sufrió un revés en la batalla legal que enfrenta con el padre de sus hijos. Lo anterior, porque hace unas semanas consiguió que una sala de magistrados vinculara proceso al sospechoso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

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Sin embargo, un juez negó que se cambiaran las medidas cautelares, por está razón, el presunto agresor continuará el proceso en su contra en libertad.

“Al final hoy perdemos esta batalla porque es absurdo cómo alguien que giró una orden de aprehensión, ahora considera que a lo mejor no es tan peligroso para que esté afuera y esté cerca de mi persona”, dijo Yael Duval.

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¿Por qué seguirá el proceso en libertad Anuar “N”?

La actriz refirió que durante la audiencia la defensa de Anuar "N" argumentó que había pasado mucho tiempo de los estudios sobre la valoración de riesgo que había de su persona.

“También son los tiempos que se ha retrasado por los amparos, todo lo que ha ejercido este señor”, indicó.

Yael Duval recordó que fue víctima de un ataque cuando se encontraba en el domicilio del negocio de la actual pareja de Anuar “N”, por lo que esta agresión no puede quedar impune, así que agotará todas las instancias para encontrar justicia.

“Él está vinculado a proceso. el proceso continúa porque lo tienen que sentenciar. sentencia donde ya serían otro tipo de facilidades que ya no se le podrían dar porque ya no corresponde a un juez”, puntualizó.

En tanto, Duval dejó claro que solicitará el cambio de medida cautelar a través de una apelación por parte de los abogados y del Ministerio Público. Este no es el único proceso que ha enfrentado Anuar “N”, el padre de los hijos de Yael Duval ya fue sentenciado, en uno de ellos, por violencia familiar a 4 años y 3 meses.

“Al final uno esperaría que no fuera cierto de alguna manera uno espera… que realmente la persona con la que tuviste hijos no desee que no estés en este plano terrenal”, aseguró.

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EPP