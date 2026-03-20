CNTE Amenaza con Otro Paro Nacional: ¿Cuándo Serían Marcha y Bloqueos en CDMX? 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagó con realizar una nueva jornada de protestas en la Ciudad de México (CDMX), donde este viernes 20 de marzo de 2026 realizaron varias acciones en el marco de su tercer y último día de paro nacional.

Aquí en N+ te contamos cuándo serían los nuevos bloqueos y marchas de los maestros en la capital mexicana, y te informamos sobre las afectaciones de hoy, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Noticia relacionada: Marcha CNTE Hoy 20 de Marzo: Calles y Avenidas Afectadas por Tercer Día de Bloqueos y Plantón.

¿Qué demanda la CNTE?

Los profesores de la CNTE iniciaron un paro de labores de 72 horas el pasado 18 de marzo, así como un plantón en el Zócalo capitalino, para exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participan en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para escuelas en zonas rurales.

Video: Integrantes de la CNTE Protestan Frente a Oficinas de Afores en Reforma, CDMX

CNTE amenaza con nuevo paro en CDMX

Este viernes, en el marco de sus protestas en la capital mexicana, dirigentes de la CNTE confirmaron el fin de su paro nacional hoy, 20 de marzo de 2026, por lo que esta misma tarde regresarán a sus estados para reorganizarse.

Sin embargo, advirtieron con volver a la Ciudad de México para una nueva jornada de protestas, la cual sería el próximo mes de junio.

Cabe señalar que precisamente en junio, el día 11, será la inauguración del Mundial de Futbol en la CDMX, por lo que se prevé la llegada de cientos de turistas a la capital del país.

La CNTE no indicó qué día podría ser la nueva marcha y bloqueos.

Protestas del magisterio hoy en Reforma

Por tercer día consecutivo, los maestros realizaron desde temprano movilizaciones en la zona centro de la CDMX. En esta ocasión, se trasladaron a las oficinas de varias Afores ubicadas sobre el Paseo de la Reforma.

Los manifestantes realizaron diversos mítines y bloquearon carriles laterales en varios puntos de Paseo de la Reforma.

En la zona, en entrevista con N+ FORO, dijeron que esta misma tarde avanzarán del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde harán un último mitin en el que darán por concluido su paro nacional de 72 horas.

Se trató de manifestaciones pacíficas donde únicamente se dieron a conocer los posicionamientos de los líderes de diversas secciones, provenientes de estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

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Con información de N+.

spb