Con Figuras Gigantes y Conciertos: Así Será Festival de las Flores de Primavera 2026 en CDMX

El Festival de las Flores 2026 llenará de color y alegría a la CDMX, y si no te quieres perder ningún detalle de las actividades, conciertos y de paso conseguir plantitas nuevas para darle vida a tu casa o trabajo, toma nota.

Las autoridades capitalinas indicaron que este evento en el Monumento a la Revolución se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo y tiene como objetivo hacer un homenaje a las flores, ya que están ligadas a nuestra cultura, aseguró la jefa de gobierno, Clara Brugada.

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“Las flores están muy ligadas a nuestra cultura. Tenemos una manera de vivir, que reivindica las flores. Forman parte de nuestra historia, de nuestra identidad y también de la manera de entender el mundo”, aseguró.

Durante este evento, los asistentes tendrán la oportunidad de apreciar y adquirir flores ya conocidas, pero también otras que no son tan comunes, debido a que se presentarán 10 mil especies distintas provenientes de zonas productoras ubicadas en:

Xochimilco

Tláhuac

Milpa Alta

Tlalpan

Figuras monumentales hechas con flores adornan el Festival de las Flores 2026. Foto: Gobierno CDMX

Pero ojo, porque en el Festival de las Flores 2026, no sólo podrás llevarte una maceta con flores a tu espacio favorito, también podrás aprender todo sobre ellas. ¡No olvides tomarte la foto con el teporingo gigante hecho de flores!

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¿Qué actividades hay en el Festival de las Flores 2026 en CDMX?

Es momento de preparar tu agenda y hacer el plan con tus seres queridos. Porque podrás aprovechar tu recorrido para conversar con los productores y especialistas de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), para aprender más sobre las plantas que ya tienes en casa o las que quieres incorporar.

En total vas a encontrar cinco estaciones que explican la diversidad de flores que hay en la ciudad. Entre ellas se encuentra, “Flor del Futuro”, donde están las flores nativas de la CDMX, como el toronjil, salvia y manzanilla, así como algunos polinizadores.

Pero en otro punto del recorrido verás un stand dedicado al maguey pulquero, que no solo se usa para la producción del pulque, porque las blancas sirven para preparar la barbacoa.

El Festival de las Flores de 2026 también cuenta con una sala multiusos, donde se brindarán talleres, cursos y otras actividades, a las cuales puedes ingresar hasta las 17:00 horas.

¿Cocinas? Los productores te explicarán cómo incluir plantas y flores en tus platillos, además de aprender recetas nuevas que seguro le encantarán a tus personas favoritas. Y como las plantas acuáticas no pueden quedar fuera, en la sala Núcleo de Agua, conocerás a detalle la zona chinampera y lacustre.

¿Cuáles son los artistas y horarios del Festival de las Flores 2026 en CDMX?

El Monumento a la Revolución no solo brillará con las plantas y flores que se encuentran a su alrededor. También con la energía que diversos artistas brindarán al público en cada uno de los conciertos.

Los conciertos en el Festival de las Flores 2026 serán el sábado 21 de marzo e iniciarán alrededor de las 16:00 horas y se prevé que el último show finalice a las 00:00 horas. Aquí te dejamos la cartelera completa:

Kerigma - 16:20 a 17:35 horas

- 16:20 a 17:35 horas Guillermo Briseño - 17:50 a 18:50 horas

- 17:50 a 18:50 horas Meme del Real - 19:05 a 20:20 horas

- 19:05 a 20:20 horas Cecilia Toussaint - 20:40 a 22:10 horas

- 20:40 a 22:10 horas Los Lobos (EUA) - 22:30 a 00:00 horas

Recuerda que las actividades son gratuitas; sin embargo, es importante que respetes las indicaciones de los organizadores para que disfrutes al máximo el Festival de las Flores 2026.

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