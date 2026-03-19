Rayo Mata a Tres Hermanos Durante Tormenta en Oaxaca

La caída de un rayo mató a tres hermanos durante una tormenta en Santa María Ozolotepec, Oaxaca; así fue como encontraron los cuerpos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando las víctimas realizaban labores agrícolas en la comunidad de San Esteban. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se trata de tres hermanos.

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“Es una familia que se dedicaba a la pizca del café ahí en la microrregión de los Ozolotepec; rondan entre los 35 y 40 años”, dijo el meteorólogo de Protección Civil Oaxaca, Cutberto Ruiz Jarquín.

Asimismo, indicó que los hermanos fueron sorprendidos por una tormenta eléctrica, por lo que trataron de refugiarse en una parte alta debajo de una estructura de lámina.

“Fue cuando los impactaron los rayos”, aseguró.

¿Quiénes eran los hermanos que murieron por caída de rayo en Oaxaca?

Las víctimas fueron identificadas como Avelino, de 48 años de edad; Vicenta, de 51 años de edad; y Florentina Salgado, de 39 años de edad.

Según la información proporcionada, sus familiares los fueron a buscar cuando vieron que no regresaban y los encontraron muertos, debajo del refugio de láminas.

Por esta razón, las autoridades de Protección Civil pidieron a la población tomar precauciones durante la ocurrencia de tormentas eléctricas, porque cada año, en Oaxaca, mueren varias personas en zonas rurales por circunstancias de este tipo.

Tan solo el año pasado se reportaron ocho personas que murieron en Oaxaca, por la caída de rayos.

¿Cómo protegerse de los rayos?

Si antes de salir de casa sabes que se pronostica una tormenta eléctrica, es mejor que consideres que, si no hay refugio sólido, las cosas pueden salir mal.

Según los especialistas, las probabilidades de que seas víctima de un rayo son de 1 en un millón cada año, pero hay factores que pueden alterar esas estadísticas.

Para ello, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Si escuchas el trueno, mejor vuelve a casa o busca refugio cerrado y seguro.

Si estás en un lugar al aire libre: no te acuestes en el suelo, no busques refugio debajo de un árbol, no vayas a un promontorio o saliente rocoso.

Evita estar cerca de otras personas durante una tormenta eléctrica, para que se reduzca la cantidad de lesiones en caso de que un rayo caiga.

Aléjate de estanques, lagos y otros cuerpos de agua.

Evita materiales u objetos que conduzcan electricidad, como alambres de púas o molinos.

No estés en canchas, parques o áreas infantiles.

Siempre ten a la mano los números de emergencias.

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