Balacera en Tepito: Ataque Armado Provoca Intensa Movilización en la Colonia Morelos, CDMX

Una balacera en inmediaciones de Tepito provocó la movilización policiaca en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; esto sabemos del ataque.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones de las calle Granada y avenida Del Trabajo, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por una persona lesionada luego de que se escucharon diversos disparos de arma de fuego.

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Una vez que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a verificar la situación y encontraron a un joven inconsciente en la cinta asfáltica, por lo que solicitaron apoyo médico urgente. Los paramédicos realizaron una valoración y determinaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima es un menor de 15 años de edad, quien al recibir múltiples disparos murió casi al instante.

Video: Balacera Hoy en la Colonia Morelos: Asesinan a Joven de 15 Años en Ataque Directo en CDMX; ¿Qué Pasó?

¿Cómo ocurrió el asesinato del menor en Tepito?

Los vecinos salieron de los inmuebles al ver la enorme cantidad de patrullas y oficiales en la zona. Asimismo, indicaron que el joven estaba en los alrededores cuando, sin mediar palabra, fue atacado a balazos.

Sus familiares llegaron a tratar de auxiliarlo, pero no pudieron hacer nada por él.

Por estos hechos, la SSC ha implementado un operativo en la colonia Morelos con la finalidad de rastrear la ruta de escape de las personas involucradas en el homicidio.

"Se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables", informó la SSC.

Las cámaras del C5 detectaron a dos sujetos en motocicleta como los presuntos responsables. El conductor viste una sudadera color negro, mientras el que cómplice porta una prenda similar, pero en color blanco. Ambos sujetos usan cubreboca para evitar ser captados por el sistema de videovigilancia.

Cámaras del C5 captaron a los sujetos que presuntamente mataron al menor en Tepito. Foto: SSC

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