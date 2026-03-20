¿Qué Pasó Hoy en la México-Querétaro? Pipa Presenta Fuga de Gas y Cierran Circulación en Edomex

La autopista México-Querétaro presenta cierres en ambos sentidos debido a la fuga de gas de una pipa a la altura del kilómetro 78, en el Estado de México, por lo que ya se registran severas afectaciones a la vialidad.

De acuerdo con las autoridades de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tepeji del Río, el vehículo tiene un tanque con una capacidad de 22 mil 400 litros de combustible.

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"En este momento Bomberos de La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Tepeji del Río se encuentra atendiendo fuga de gas en una pipa con de capacidad del tanque es de 22400 litros", informó.

Asimismo, indicó que la pipa de gas estaba siendo remolcada por una grúa, cuando presuntamente ocurrió el incidente que causó la fuga de gas.

Video: ¿Qué Pasó en la México - Querétaro? Reportan Cierre Total en Ambos Sentidos a la Altura de Tepeji del Río

En el sitio laboran 3 vehículos contra incendio, elementos operativos, por lo que es importante que las personas eviten la zona.

¿Desde dónde hay afectaciones en la México-Querétaro por fuga de gas de pipa?

Debido a que los servicios de emergencias realizan maniobras complicadas, se ha establecido un perímetro amplío para evitar que autos estén cerca de la zona donde está la fuga.

Por lo tanto, no hay paso en ambos sentidos desde Santa Ana Azcapotzaltongo, en el tramo de Tepeji del Río.

Los automovilistas señalan que las filas son kilométricas y la circulación está completamente detenida.

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