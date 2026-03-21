Balacera Hoy en Tlalpan Deja Un Muerto; Atacantes Huyen en Motocicleta

Durante la madrugada de hoy sábado 21 de marzo de 2026, un ataque armado perpetrado por sujetos a bordo de motocicletas dejó como saldo una persona sin vida y al menos a tres personas más lesionadas en la calle González Lobo.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores abrieron fuego contra transeúntes que se encontraban en la zona, generando pánico entre vecinos y personas que transitaban por el lugar a esas horas. Tras la agresión, un hombre de entre 40 y 45 años perdió la vida en el sitio debido a múltiples impactos de arma de fuego.

Elementos de seguridad acudieron de inmediato al lugar de los hechos y procedieron a acordonar el área para facilitar las labores de los peritos y evitar la alteración de la escena. Al mismo tiempo, paramédicos brindaron atención a las víctimas lesionadas, quienes posteriormente fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

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Buscan a motociclistas que cometieron la agresión

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud de los heridos, ni su identidad. En tanto, autoridades iniciaron un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los responsables; sin embargo, los agresores lograron huir sin dejar rastro.

Las autoridades también informaron que, hasta ahora, se desconoce el móvil de la agresión, por lo que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si el ataque estuvo dirigido o fue un hecho aleatorio.

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