¿Mañana Activan el Doble No Circula 21 de Marzo por Contingencia? Hay Restricción en CDMX-Edomex

Nos encontramos en el tercer sábado del mes y debido a que se mantiene la mala calidad del aire en el Valle de México y llega el inicio de la primavera, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula 21 de marzo 2026, para que sepas qué carros y terminación de placas no circulan en CDMX y Edomex, por el programa sabatino de restricción vehicular.

La preocupación de una posible multa incrementa debido a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) ya tuvieron que activar la Fase 1 de contingencia y el Doble No Circula en CDMX y el Estado México en este mes. Por eso hay que estar pendientes de todo lo que se informe al respecto.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy y Doble No Circula sabatino 21 de marzo 2026?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono, esto significa que el riesgo de contaminación es alto para la población, sobre todo para sectores vulnerables.

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Aún y con esta información que se dio a conocer de forma oficial, de momento ni la CAMe ni la SEDEMA han decidido activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, peso quiere decir que por ahora no se aplica el Doble No Circula 21 de marzo 2026.

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Hoy No Circula 21 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Hoy No Circula sábado 21 de marzo 2026 nos indica que los siguientes carros, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Todos los carros con holograma 2 .

. Autos con holograma 1, terminación de placas IMPAR: 1, 3, 5, 7 y 9 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan durante todo el día.

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Es importante hacer énfasis en que para este sábado el Hoy No Circula 21 de marzo 2026 aplica en un horario de 05:00 de la mañana y 22:00 horas de la noche de este sábado. Los carros que están exentos del programa sabatino de restricción vehicular son aquellos que cuenten con holograma 00 y 0, sean vehículos híbridos o eléctricos, entre otros.

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