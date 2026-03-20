Clima CDMX Hoy: Prevén Lluvias y Activan Alerta Naranja Por Frío para Este Sábado

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que hoy, 20 de marzo de 2026, se esperan condiciones mayormente estables en la Ciudad de México, aunque con probabilidad de lluvias ligeras en algunas zonas. Mientras que para mañana sábado descenderán las temperaturas.

Por ello, las autoridades activaron alertas por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 21 de marzo, principalmente en zonas altas del sur y poniente de la capital.

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¿Lloverá hoy en la CDMX?

De acuerdo con el boletín meteorológico, este viernes predominará un ambiente cálido después del mediodía, con cielo mayormente despejado.

Sin embargo, no se descartan lluvias ligeras, especialmente en el sur de la ciudad. El pronóstico indica que habrá:

Temperatura máxima de 23 °C.

Temperatura mínima de 8 °C.

Vientos del norte de 5 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h.

Las condiciones de lluvia serán limitadas, pero podrían presentarse de forma aislada.

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Activan Alerta Naranja por frío en CDMX

Para la madrugada y primeras horas del sábado 21 de marzo, se activó Alerta Naranja por bajas temperaturas en las siguientes demarcaciones:

Milpa Alta.

Tlalpan.

Alcaldías con Alerta Amarilla

También se emitió Alerta Amarilla por frío en otras demarcaciones de la capital:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

La Magdalena Contreras.

Xochimilco.

En estos puntos, las temperaturas podrían descender entre los 4 y 6 °C.

Recomendaciones ante el frío

Ante el descenso de temperatura, autoridades recomiendan:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir agua y alimentos ricos en vitaminas.

Resguardar a mascotas y no dejarlas a la intemperie.

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