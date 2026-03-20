¿Dónde Hay Bloqueos de Carreteras por Protestas de Maestros de la CNTE Hoy? Puntos Afectados

Hoy viernes, 20 de marzo de 2026, automovilistas y transportistas enfrentarán complicaciones en distintas vías del país debido a cierres relacionados con las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en N+ te compartimos cuáles son las carreteras con bloqueos.

Desde primeras horas del día, autoridades han reportado afectaciones en carreteras estratégicas, principalmente en el sur del país, mientras continúan las movilizaciones también en la Ciudad de México.

Video: Tercer Día de Protestas de la CNTE; Así se Ve el Zócalo de CDMX por plantón de Maestros

Las afectaciones forman parte de la jornada de protestas iniciada el pasado 18 de marzo, cuando la CNTE anunció un paro nacional de 72 horas, acompañado de marchas, bloqueos y un plantón en el Zócalo capitalino.

Este viernes se cumple el tercer día de actividades, con presencia tanto en carreteras como en vialidades urbanas.

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Carreteras bloqueadas hoy por la CNTE

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional, se registran cierres parciales y totales en distintos tramos de Oaxaca:

Carretera Barranca Larga-Ventanilla: cierre parcial a la altura del km 090+100.

Carretera Cuacnopalan-Oaxaca: cierre parcial en el km 219+900.

Carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz: cierre total en el km 000+100, a la altura de la refinería.

La presencia de manifestantes en estos puntos mantiene restringida la circulación, lo que ha generado retrasos en el tránsito regional y de carga.

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