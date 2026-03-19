Tarjeta Finabien Paisano 2026: ¿Cómo Obtenerla y Cuáles Son los Beneficios para Recibir Remesas?

El Gobierno federal presentó hoy, 19 de marzo de 2026, nuevas actualizaciones sobre la Tarjeta Finabien Paisano 2026, para facilitar el envío y recepción de remesas desde Estados Unidos con menores costos. En N+ te compartimos cuáles son los requisitos y cómo obtenerla.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), informó que se superó su meta inicial de la Tarjeta Finabien, consolidándose como una de las principales alternativas para los migrantes mexicanos.

Detalló que el programa rebasó el objetivo planteado de 100 mil tarjetas activas, alcanzó más de 1 millón de plásticos en operación a inicios de este año.

Además, destacó que la adopción creció de forma acelerada tras su relanzamiento en julio pasado, con una alta demanda en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, California.

Noticia relacionada: Así Funciona Apoyo en Tarjeta Finabien para Compensar Aranceles de Trump a Remesas.

¿Qué beneficios tiene la Tarjeta Finabien Paisano?

Entre las beneficios de la de la Tarjeta Finabien están:

Menor comisión por envío, con 2.99 dólares por transferencias de entre 100 y 2,500 dólares.

Sin impuesto del 1% en envíos electrónicos (a diferencia del efectivo en EUA).

Tipo de cambio competitivo, posicionándose de forma constante entre las mejores opciones, según comparativos oficiales.

Cuenta bancaria en Estados Unidos, lo que facilita operaciones financieras sin intermediarios.

Recepción de nómina, permitiendo depósitos directos.

Acceso a seguro de repatriación, con un costo aproximado de 20 dólares al año.

Adicionalmente, se anunció que próximamente también permitirá realizar pagos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

¿Cómo obtener la Tarjera Finabien 2026?

El trámite está dirigido principalmente a mexicanos que viven en Estados Unidos, es gratuito y puede realizarse al cumplir los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente.

Número de teléfono celular.

Correo electrónico.

Comprobante de domicilio en Estados Unidos.

Hay distintas formas de solicitud: en línea, a través de la página oficial de Financiera para el Bienestar; por correo y en los consulados de México en Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que la mayoría de las tarjetas (alrededor del 85%) se solicitan por internet, lo que agiliza el proceso.

Historias recomendadas:

FBPT