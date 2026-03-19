Desde las primeras horas de hoy, 19 de marzo de 2026, se lleva a cabo una huelga del Colegio de Bachilleres, en N+ te compartimos qué piden los maestros del SINTCB que están en paro y dónde se concentraron.

El paro impacta a los 20 planteles ubicados tanto en la capital como en el Estado de México, por lo que cientos de estudiantes no tienen clases.

Video: Estalla Huelga en Colegio de Bachilleres en 20 Planteles del Valle de México

El movimiento fue convocado por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB), que acusa a las autoridades de incumplir el Contrato Colectivo de Trabajo y de no atender un pliego petitorio integrado por 14 demandas.

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De acuerdo con representantes sindicales, la decisión de irse a huelga se tomó luego de una votación interna, debido a que aseguran no obtuvieron respuesta a sus solicitudes.

¿Qué piden los maestros y trabajadores?

Entre las exigencias del sindicato están:

Liberación de 241 plazas administrativas pendientes.

Pago de adeudos correspondientes a febrero de 2026.

Atención a irregularidades en procesos laborales.

Cumplimiento de condiciones establecidas en el contrato colectivo.

Resolución de temas administrativos y de organización interna.

Los inconformes sostienen que estas problemáticas afectan directamente las condiciones laborales del personal y el funcionamiento de los planteles.

Colegio de Bachilleres responde en comunicado

Por medio de un comunicado, el Colegio de Bachilleres respondió a las y los trabajadores, aseguró que revisará el pliego petitorio y que hay apertura al diálogo.

La institución también destacó que en los últimos años ha implementado medidas para mejorar las condiciones laborales, como incrementos salariales progresivos, regularización de cientos de docentes y programas de capacitación y promoción interna.

Hasta el momento no hay una fecha definida para el regreso a clases en los planteles afectados. Las autoridades señalaron que buscarán alcanzar acuerdos a la brevedad para restablecer las actividades.

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