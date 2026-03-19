¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 19 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 19 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 19 de marzo de 2026, se reportaron algunas afectaciones e incidentes en esta vía:

A las 12:49 horas, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento, en el km 52, dirección a la Ciudad de México.

Sin embargo, durante el miércoles 18 de marzo, estos fueron algunos problemas ocurridos:

A las 14:46 horas, hubo reducción de carriles por accidente vial entre tractocamiones y una camioneta de carga, en el km 80, dirección a la CDMX.

A las 16:00 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 17:37 horas, se reportó cierre a la circulación en la caseta de cobro de Tepotzotlán, por presencia de manifestantes.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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