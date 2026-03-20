Estas Son las Vías Alternas por la Marcha y Bloqueos de Maestros de la CNTE Hoy: Evita Tráfico

Desde la mañana de hoy, 20 de marzo de 2026, comenzarán los bloqueos y marcha de maestros de la CNTE, quienes mantienen un paro nacional, para que llegues a tus compromisos en N+ te compartimos las vías alternas.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estarán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) por lo que se prevé tránsito lento, cierres parciales y desvíos en avenidas principales conforme avance la movilización.

Video: Tercer Día de Protestas de la CNTE; Así se Ve el Zócalo de CDMX por plantón de Maestros

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la SSC, desde las 9:00 horas, integrantes de la CNTE se concentraran en las inmediaciones de Afore XXI Banorte, ubicada sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, el contemplan traslados hacia otras administradoras de fondos para el retiro.

Considera que anteriormente en N+ te compartimos cuáles son las zonas donde habrá afectaciones este viernes: Marcha CNTE Hoy 20 de Marzo: Calles y Avenidas Afectadas por Tercer Día de Bloqueos y Plantón.

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Más tarde, alrededor de las 14:00 horas, se prevé una marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, donde concluirán las actividades del paro nacional.

¿Cuáles son las alternativas viales que puedes usar?

Ante las afectaciones al tránsito, autoridades capitalinas recomiendan usar las alternativas viales para evitar las zonas afectadas:

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Norte.

Las movilizaciones de hoy forman parte de una jornada que inició el pasado 18 de marzo, cuando el magisterio instaló también un plantón en el centro de la capital.

Los bloqueos y marcha de hoy tienen como objetivo la reinstalación de mesas de diálogo con el Gobierno Federal. Entre las principales demandas se encuentran la eliminación de la Reforma Educativa de 2019, derogación de la Ley del ISSSTE 2007, el regreso a un sistema de pensiones sin Afores, incremento salarial del 100% al sueldo base, entre otras.

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