Muere Menor en Baños del Metrobús CDMX: ¿Qué Pasó en la Estación Colegio de Bachilleres 9?

Un menor de edad murió en instalaciones del Metrobús, específicamente en la estación Colegio de Bachilleres 9 de la Línea 6, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero el pasado 18 de marzo de 2025.

De acuerdo con un comunicado del día de hoy, 19 de marzo de 2026, al lugar acudió una unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, cuyos paramédicos realizaron la valoración del menor.

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Posteriormente, fue trasladado a una unidad pediátrica para recibir atención especializada, acompañado por su familiar. Pese a los esfuerzos de los servicios médicos, el menor perdió la vida, según reportes posteriores al traslado hospitalario.

¿Qué pasó en la estación Colegio de Bachilleres 9?

Los hechos se registraron la noche del 18 de marzo de 2026, cuando un menor se desvaneció al interior de los sanitarios de la estación.

La madre del menor solicitó apoyo al personal del sistema de transporte, quienes activaron los protocolos correspondientes y pidieron asistencia médica.

El Metrobús informó que se actuó conforme a los protocolos de emergencia y reiteró su compromiso con la seguridad de las personas usuarias ante cualquier incidente dentro de sus instalaciones.

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