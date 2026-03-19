¿Cuáles Son las Alternativas Viales por Bloqueos de la CNTE Hoy? Evita Zonas Cerradas

Los bloqueos por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan hoy, 19 de marzo de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), por lo que hay afectaciones viales y suspensión parcial del transporte público en varios puntos, en N+ te compartimos las alternativas viales.

Miles de personas se han visto impactadas por los bloqueos, especialmente en avenidas principales como Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma, donde se concentran los manifestantes. En N+ te contamos previamente qué pasa y por qué protestan en Segundo Día de Bloqueos de la CNTE: Lugares Afectados por Protestas de Maestros Hoy en CDMX.

Video: CNTE Colapsa Paseo de la Reforma e Insurgentes con Bloqueo; Estas son las Alternativas Viales

Noticia relacionada: Suspenden Servicio de la Línea 7 del Metrobús por Bloqueo de la CNTE en Paseo de la Reforma.

Líneas del Metrobús afectadas

Debido a la presencia de los docentes, el servicio del Metrobús presenta interrupciones en estas líneas:

Línea 1 (de El Caminero a Indios Verdes) sin servicio en varios tramos.

Línea 7 también con suspensión de operaciones.

Usuarios han tenido que descender de las unidades y caminar varias cuadras para continuar sus trayectos o buscar transporte alternativo.

Estas son las alternativas viales por bloqueos

Ante el cierre de vialidades, puedes utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos:

Circuito Bicentenario

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Hidalgo

Avenida Chapultepec

Estas vías permiten rodear las zonas con mayor concentración de manifestantes y avanzar hacia el norte de la ciudad, incluyendo áreas como Indios Verdes.

Las movilizaciones forman parte de un paro nacional de 72 horas, mediante el cual la CNTE busca reanudar mesas de diálogo con el Gobierno federal.

Entre sus principales demandas se encuentran: eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 y cambios a la reforma educativa, regreso a un sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales y salariales, mayor presupuesto para educación y seguridad social y garantías de seguridad para la comunidad escolar.

Historias recomendadas:

FBPT