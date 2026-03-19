Pronóstico del Tiempo VIERNES 20 de Marzo de 2026: Seguirán las Lluvias y el Calor en el País

Para este viernes 20 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del país.

Bajo este escenario, se esperan lluvias puntuales fuertes en regiones de tres estados del Pacífico mexicano: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste y occidente del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro) y Guerrero (centro y sur).

No obstante, de acuerdo con las autoridades meteorológicas, la onda de calor finalizará en Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

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Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de México, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Ciudad de México (sur), Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa.

De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y lluvia aisladas en la Ciudad de México (sur).

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

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Con información de Conagua

ICM