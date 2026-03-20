Aseguran 8 Toneladas de Autopartes Robadas en CDMX: Cateos en Cuauhtémoc Dejan Detenidos

Operativos de seguridad en la Ciudad de México derivaron en el aseguramiento de aproximadamente ocho toneladas de autopartes y la detención de cinco personas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las acciones forman parte de la estrategia contra el robo de vehículos y autopartes implementada por el gobierno capitalino, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

Video: Aseguran 8 Toneladas de Autopartes durante Cateos en CDMX; Hay 5 Detenidos

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Cateos simultáneos y decomiso de autopartes

De acuerdo con las autoridades, los operativos se realizaron mediante dos órdenes de cateo ejecutadas en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con apoyo de instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En los inmuebles intervenidos se localizaron:

Cerca de 8 toneladas de autopartes presuntamente robadas.

Alrededor de 100 dosis de droga.

Dos placas de circulación con reporte de robo.

Dos tarjetas de circulación también reportadas.

Durante el despliegue fueron detenidos cinco hombres, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para ubicar otros posibles puntos vinculados con estas actividades ilícitas, tanto en la misma alcaldía como en otras zonas de la capital.

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