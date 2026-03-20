¿Qué Pasó en Coacalco Hoy? Explotan Casas por Acumulación de Gas: Hay Varios Heridos

La mañana de hoy, 20 de marzo de 2026, se registró una explosión por acumulación de gas en una casa de Coacalco, Estado de México (Edomex), lo que dañó varias casas y dejó personas lesionadas, por lo que servicios de emergencia se movilizaron de inmediato.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Monterrey, en la colonia La Magdalena.

En la zona hay severos daños materiales y escombros. Al lugar se trasladaron policías, elementos de protección civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

"Autoridades municipales de Coacalco atienden un incidente registrado en la colonia La Magdalena, derivado de una posible acumulación de gas en una vivienda, con afectaciones en inmuebles aledaños", informó la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México.

Video relacionado: Fiesta Patronal Termina en Tragedia: Explosión de Pirotecnia que Deja un Muerto en SLP.

Afectaciones en Coacalco tras explosión en casa por tanque de gas. Foto: N+

Al menos 8 personas lesionadas

Debido a la fuerte explosión, que se escuchó varias calles a la redonda, al menos 8 personas resultaron lesionadas, las cuales fueron trasladados en ambulancias a hospitales cercanos para su atención médica especializada.

Vecinos señalaron que el estruendo se escuchó en 5 calles a la redonda, donde los habitantes además sintieron cómo se cimbraron sus casas por el estallido.

Daños en casas

La explosión colapsó la fachada de la casa marcada con el número 5 y tiró la loza, pero también causó afectaciones en al menos ocho domicilios.

En la calle quedaron varios escombros, vidrios rotos, automóviles con afectaciones y otros daños.

Policías municipales y estatales, bomberos, así como personal de la Guardia Nacional iniciaron labores de búsqueda y rescate, en caso de que hayan quedado personas atrapadas entre los escombros.

El perímetro fue acordonado para las diversas acciones en la zona, mientras peritos iniciaron investigaciones para determinar la causa exacta de la explosión.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.