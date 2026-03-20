Tragedia en Coacalco: Testigo Dice a N+ Cómo Fue la Explosión por Gas con Onda Expansiva de 2 Km

La mañana de este viernes 20 de marzo de 2026, una tragedia cimbró al municipio de Coacalco, Estado de México (Edomex): Una explosión por acumulación de gas derrumbó una casa y dañó una decena de viviendas más.

En entrevista con N+ FORO, vecinos contaron cómo fue el estallido, que causó una onda expansiva de entre 2 y 3 kilómetros y dejó saldo de ocho personas lesionadas, quienes sufrieron quemaduras, golpes y crisis nerviosa.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Coacalco Hoy? Explotan Casas por Acumulación de Gas: Hay Varios Heridos.

Así se vivió la explosión en Coacalco

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Coacalco, Raziel Ali Morales García, informó que la explosión ocurrió por acumulación de gas —por un cilindro— en una vivienda ubicada en la calle Monterrey, esquina con Tamaulipas, en la colonia La Magdalena.

La explosión se escuchó varias calles a la redonda y dejó severos daños materiales; casas y carros resultaron con afectaciones.

Video: Desde el Aire: Explosión Hoy en Coacalco Provoca Derrumbe de Casa; Hay Varios lesionados

Dulce, pobladora del sitio, narró a N+ FORO que tras el estallido, corrieron a auxiliar a vecinos a quienes les había caído un muro.

“Se escuchó el estruendo, las ventanas de mi casa se enchuecaron, y corrimos a ayudar a los vecinos de enfrente, que les había caído un muro, como pudimos lo levantamos”, contó.

También dio a conocer que la persona que vive en la casa donde ocurrió el percance se dedicaba a la venta de productos de limpieza.

“Era nuestro vecino que vendía productos químicos, productos de limpieza. Lo sacaron consciente, pero sí le cayeron escombros. Era todo el predio de una casa y las dos vecindades de enfrente”, subrayó.

Casas y carros afectados

De acuerdo con Morales García, la fuerte explosión dejó daños en tres carros y entre 8 y 11 casas.

Una camioneta blanca que estaba estacionada afuera del domicilio marcado con el número 5, salió proyectada y casi quedó al interior de otra casa, donde los vecinos lograron salir ante el estallido.

El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Coacalco informó que se realizará un censo de los inmuebles dañados, para apoyar a los vecinos afectados.

Mientras que en la zona, personal de las policías estatal y municipal, del Ejército y de la Guardia Nacional mantuvieron las labores de búsqueda, así como acciones para corroborar que no haya personas ni mascotas atrapadas.

También la Fiscalía General de Justicia del Estado de México comenzó las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Rescatan a dos perros

Más tarde se informó que dos perros fueron rescatados de entre los escombros, mientras que autoridades descartaron que haya personas atrapadas.

“Fue una tragedia inesperada”, dijo por su parte el señor Benito Rojas, quien lamentó: “nos quedamos sin hogar, sin dónde estar”. Sin embargo, agradeció que no haya víctimas mortales por este incidente.

Expuso que la explosión se escuchó hasta el centro de San Lorenzo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.