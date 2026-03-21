¿Dónde Ver Sonideros En Vivo Hoy? Sigue Transmisión de Zócalo CDMX por Noche de Primavera 2026

Para celebrar el cambio de temporada, el gobierno de la Ciudad de México organizó este sábado 21 de marzo la Noche de Primavera 2026, conformada por distintos eventos culturales, principalmente musicales, con distintas sedes en el centro y otros puntos de la capital. Entre los conciertos en el programa se encuentra el baile de sonidero en el Zócalo. Si tú no te lo quieres perder, te compartimos el link y la transmisión en vivo.

Como te dimos a conocer previamente, entre los artistas que se darán cita en las presentaciones están Meme del Real y Los Lobos, pero también un gran listado de reconocidos sonideros que iniciaron su presentación desde las 11:00 horas y se extenderán hasta el final del último acto, programado para comenzar a las 23:00 horas.

Video: Sonideros Dan Bienvenida a Primavera en Zócalo de la CDMX

¿Dónde ver a sonideros en el Zócalo en vivo hoy?

Un total de 19 artistas y grupos musicales reproducirán sus mejores mezclas en la Plaza de la Constitución, para poner a bailar a miles de personas. Si estás interesado en el evento, a continuación te dejamos la lista de todos los sonideros que tocarán este sábado 21 de marzo 2026:

Sensación Barranco.

Sonido Nueva Sensación + Cali All Starz.

Sonido Kanela.

Sonido Fostermanía.

Sonido Superestrella.

Sonido Rumbero.

Alis Pedraza. La Sabanera.

El Junior Ritmo y Sorpresa.

Sonido Gatubela.

Sonido 69, El Sonido Del Amor.

Sonido Errestar.

Sonido Retro.

Sonido Fiesta Tropical El Toluco.

Sonido Bongonee.

Sonido Gallito.

Solsalsita La Chaparrita del Sabor.

Sonido Cóndor.

Hasta el momento, ni el gobierno capitalino ni los grupos han compartido una transmisión oficial en vivo, pero aquí te compartimos una de las cámaras que capta la congregación de bailarines y sus mejores pasos en el primer cuadro de la ciudad.

Sigue aquí la transmisión en vivo de sonideros en el Zócalo

En N+ te compartimos la transmisión de Webcams de México del Zócalo en tiempo real, para que puedas —desde la distancia— ver cómo se desarrolla el evento de sonideros gratis este sábado.

Como parte de este festival de primavera, en otros escenarios habrá presentaciones de exponentes de distintos géneros como rock, ska y pop. Entre los nombres más populares en la cartelera están:

Amandititita

Sotomayor

Cecilia Toussaint

La Tremenda Korte

Pablito Mix

Centavrvs

En caso de que todavía no tengas plan para este sábado de equinoccio de primavera, te compartimos parte de la cartelera de la Noche de Primavera 2026, que puedes consultar en los canales oficiales de la Secretaría de Cultura 2026:

Cartelera de Noche de Primavera: Secretaría de Cultura CDMX

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