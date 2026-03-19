¿Qué Evento Habrá en el Zócalo CDMX el Sábado 21 de Marzo? Horario y Artistas Que Dan Concierto

Existen muchas dudas de si este fin de semana hay un evento de sonideros en el Zócalo de la CDMX, y para aclarar todo acá te decimos qué concierto habrá el sábado 21 de marzo 2026, con el horario y todos los artistas y grupos que estarán gratis en la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Luego del magno evento que hubo en el Zócalo capitalino el pasado fin de semana, donde se rompió un Récord Guinness en una cancha de futbol, actualmente la plancha de la Plaza de la Constitución se encuentra habitada por maestros de la CNTE, quienes mantienen un plantón desde el miércoles 18 de marzo.

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¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el 21 de marzo?

El evento que habrá en el Zócalo de México este sábado 21 de marzo es la ya conocida Noche de Primavera 2026, que consiste en un concierto de sonideros gratis que transformará la plancha del centro en una mega pista de baile.

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Lo mejor de todo es que el concierto en el Zócalo, que sirve para celebrar la llegada de la primavera, se realizará también en ochos sedes más de la CDMX, donde tocarán artistas como Pablito Mix, el rock de Los Lobos, entre otros más.

¿Qué artistas estarán en el concierto de sonideros en el Zócalo el 21 de marzo 2026?

Un total de 19 artistas y grupos musicales harán actos de presencia en la plancha de la Plaza de la Constitución, para poner a bailar a miles de personas. Si estás interesado en asistir, a continuación te dejamos la lista de todos los sonideros que tocarán este sábado 21 de marzo 2026:

Sensación Barranco.

Sonido Nueva Sensación + Cali All Starz.

Sonido Kanela.

Sonido Fostermanía.

Sonido Superestrella.

Sonido Rumbero.

Alis Pedraza. La Sabanera.

El Junior Ritmo y Sorpresa.

Sonido Gatubela.

Sonido 69, El Sonido Del Amor.

Sonido Errestar.

Sonido Retro.

Sonido Fiesta Tropical El Toluco.

Sonido Bongonee.

Sonido Gallito.

Solsalsita La Chaparrita del Sabor.

Sonido Cóndor.

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¿A qué hora son los sonideros en el Zócalo CDMX el 21 de marzo?

Si quieres ser parte de este gran evento, te informamos que la Noche de Primavera en el Zócalo CDMX empieza a las 11:30 horas de la mañana del 21 de marzo 2026 y termina pasadas las 23:00 horas de la noche. El horario en que se presentará cada grupo musical es el siguiente:

11:30 hrs. Sensación Barranco

12:00 hrs. Sonido Nueva Sensación + Cali All Starz

12:30 hrs. Sonido Kanela

13:00 hrs. Sonido Fostermanía

13:30 hrs. Sonido Superestrella

14:00 hrs. Sonido Rumbero

14:30 hrs. Alis Pedraza. La Sabanera.

15:00 hrs. El Junior Ritmo y Sorpresa.

15:45 hrs. Sonido Gatubela.

16:30 hrs. Sonido 69, El Sonido Del Amor.

17:15 hrs. Sonido Errestar.

18:00 hrs. Sonido Retro.

19:00 hrs. Sonido Fiesta Tropical El Toluco.

20:00 hrs.Sonido Bongonee.

21:00 hrs. Sonido Gallito.

22:00 hrs. Solsalsita La Chaparrita del Sabor.

23:00 hrs. Sonido Cóndor.

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Te recordamos que para acudir al evento de sonideros en el Zócalo este 21 de marzo 2026, la forma más fácil de llegar a la explanada es en el Metro CDMX, ya sea bajar en las estaciones Zócalo/Tenochtitlán, Allende, Pino Suárez o Bellas Artes,

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