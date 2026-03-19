¿Cómo Ver Equinoccio de Primavera 2026 en Chichén Itzá? Fecha y Hora para Disfrutar del Evento
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Te compartimos cuándo será el equinoccio de primavera 2026, en Chichén Itzá en el estado de Yucatán
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó, que la zona arqueológica está lista para recibir a las y los visitantes que acudirán el próximo viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo 2026 a Chichén Itzá por el equinoccio de primavera.
Ya que se espera una gran afluencia de personas, se llevará a cabo un operativo de seguridad, en el que estarán presentes, el Instituto Nacional Migración (INM), paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil y Policía estatal.
Aunado a esto, el INAH señala que debido a la alta afluencia de asistentes en estas fechas por el equinoccio de primavera, se debe considerar la visita a zonas arqueológicas cercanas, como Izamal, Ek ́ Balam, Uxmal y Kabah.
¿A qué hora comenzará el equinoccio de primavera en Chichén Itzá este marzo 2026?
Según el INAH, el fenómeno astronómico comenzará el próximo viernes 20, a las 8:46 horas; sin embargo, el juego de luces que se proyecta en el basamento de Kukulcán podrá verse un par de días después.
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Objetos prohibidos en equinoccio de primavera en Chichén Itzá
Entre las recomendaciones que lanza el INAH, se informó que queda prohibido el acceso a espacios restringidos, la realización de ceremonias de cualquier tipo, así como el vuelo de drones. Además, el ingreso con equipo profesional de fotografía o videograbación requiere autorización previa.
En el acceso se revisarán bolsas y mochilas y no se permitirá el ingreso con productos inflamables, cigarros, disfraces, lonas, banderas u otros con marcas comerciales, tripiés, lentes fotográficos, alcohol, estupefacientes, armas punzocortantes o de fuego, cenizas o cualquier artefacto que ponga en riesgo la integridad de las personas o de los monumentos.
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LLZH