¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el Domingo 15 de Marzo? Esto Debes Hacer para Asistir Gratis

Este fin de semana apunta a ser histórico por el evento que habrá en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) este domingo 15 de marzo 2026, y si aún no sabes de qué se trata, acá te decimos qué actividad hay en la plancha del Centro Histórico y cómo puedes asistir gratis, pues el objetivo es reunir a la mayor cantidad de gente para romper un récord guinness.

Entre el concierto de Shakira en el Zócalo CDMX y las actividades y marcha por el 8M, la plancha de la Plaza de la Constitución no ha tenido descanso y este fin de semana nuevamente se espera la presencia de miles de personas.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el domingo 15 de marzo?

La Plaza de la Constitución de la Ciudad de México será el escenario donde se llevará a cabo la clase de futbol más grande del mundo, evento que se realizará este domingo 15 de marzo y en el cual se espera contar con la participación de más de 10 mil personas.

Para darle la importancia que merece, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada dio a conocer los detalles de la actividad y mostró la instalación de la cancha de futbol en el Zócalo, que abarca prácticamente toda la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿A qué hora es el evento en la cancha de futbol en el Zócalo este 15 de marzo 2026?

La clase de futbol dará inicio en punto de las 10:00 horas de la mañana del domingo 15 de marzo 2026 (tiempo del centro de México). En el marco del Mundial, el objetivo que se tiene es romper el Récord Guinness de más personas reunidas en una clases de balompié.

Si quieres saber si aún estás a tiempo de ser parte de este histórico evento en el Zócalo, pero debes darte prisa porque debes hacer tu inscripción en línea, cumplir ciertos requisitos e ir por tu kit de participante.

Este domingo convertiremos el corazón de nuestra ciudad en la cancha de futbol más grande del mundo para romper el Récord Guinness junto a nuestra presidenta @Claudiashein. Sean parte de esta gran acción deportiva rumbo al #Mundial2026.

¿Cómo asistir a la clase de futbol en el Zócalo CDMX el 15 de marzo 2026?

Antes de hacer tu registro para asistir al evento gratis en el Zócalo capitalino, primero debes asistir al menos a dos entrenamientos presenciales en las sedes de su alcaldía, utopía, pilares y/o Institución en conjunto con el INDEPORTE. La asistencia será registrada y validada por el personal responsable de cada sede.

Una vez cumplido con este requisito obligatorio, recibirás un código digital de inscripción por parte de las Direcciones del Deporte de cada alcaldía participante, las áreas administrativas de UTOPÍAS, PILARES o del propio INDEPORTE. Ya con tu código debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial de inscripción: http://indeporte.cdmx.gob.mx/.

Captura el código impreso de inscripción.

Llena el formulario con datos personales completos y correctos.

Finaliza tu registro en línea.

Al concluir el registro en línea, el sistema generará una carta de exoneración (acuse de inscripción), la cual deberás imprimir y firmar, con ella acudirás por tu kit el viernes 13 o el sábado 14 de marzo 2026 a la siguiente dirección: Av. División del Norte 2333, Col. General Anaya, Alcaldía Benito Juárez.

Si por algún motivo no logras registrarte para participar en la clase gratis, podrás asistir como espectador, para que veas cómo se lleva a cabo el evento en la cancha de futbol en el Zócalo CDMX este domingo 15 de marzo 2026.

