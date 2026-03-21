¿Vacaciones Semana Santa 2026 Se Adelantan y Serán Más Largas? Fechas de Descanso en Calendario

Tras meses de espera, las vacaciones de Semana Santa 2026 están cerca de comenzar. Este año, sin embargo, no solo llegan antes, sino que también durarán más. ¿Por qué? ¿Cuándo inician y terminan? En N+ te explicamos a qué se debe su prolongada duración y las fechas clave en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Como te hemos dado a conocer previamente, la cuenta regresiva para el periodo vacacional de primavera avanza, mientras algunos estudiantes de algunos estados regresarán a las aulas este lunes, luego de algunos días sin actividades escolares debido al paro de docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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¿Por qué se adelantan y duran más las vacaciones de Semana Santa 2026?

A diferencia de otros ciclos escolares, como el del año lectivo pasado, el calendario escolar 2025-2026 indica que las y los estudiantes de nivel básico tendrán un poco más de tiempo para descansar y disfrutar, aunque no toda la comunidad escolar podrá gozar de este beneficio.

De acuerdo con el documento oficial de la SEP, las vacaciones de Semana Santa comienzan oficialmente el lunes 30 de marzo 2026, se suma el viernes 27, que hay suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.

Es decir, el jueves previo (26 de marzo) terminan las clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, aunque el equipo docente y administrativo todavía tendrá actividades.

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DMZ