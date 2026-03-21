Suspenden Servicio del Tren Ligero en Xochimilco por Caída de Poste

Autoridades suspendieron el servicio de tren ligero por caída de poste en la alcaldía de Xochimilco, al sur de Ciudad de México.

La zona afectada es el cruce de la Avenida 20 de Noviembre y Francisco Goitia en la estación del tren ligero Francisco Goitia en la alcaldía Xochimilco.

Ante la caída del poste, se recomienda tomar precauciones en la zona.

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¿Por qué suspendieron el servicio del tren ligero en CDMX?

De acuerdo con los primeros reportes, el servicio del tren ligero en Ciudad de México fue suspendido por la caída de un poste el cual se precipitó debido al reblandecimiento de tierra en la zona donde estaba colocado.

Debido a lo ocurrido, una grúa acudió al sitio para retirar el poste.

Ante la suspensión del servicio del tren ligero en la zona de la estación Francisco Goitia, hay unidades de RTP brindando apoyo a los usuarios.

Autoridades no han informado hasta qué hora el servicio del tren ligero operará con normalidad.

No se reportaron heridos debido a la caída del poste.

¿Ya se reanudó el servicio del tren ligero?

Luego de la suspensión del servicio del tren ligero en Ciudad de México que por el reblandecimiento de tierra un poste cayó, el transporte público ya opera con normalidad.

Tras varios minutos de suspensión del servicio y que los usuarios fueran transportados en autobuses del RTP por la caída del poste a un costado de la estación Francisco Goitia, el tren ligero ya opera con normalidad.

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