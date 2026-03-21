¿Hay Contingencia Ambiental Hoy, 21 de Marzo 2026 en Edomex y CDMX? Así Está La Calidad del Aire

Tras varios días en los que los niveles de ozono y las restricciones por contingencia ambiental y doble hoy no circula pusieron en jaque a la Ciudad de México y al Edomex, la calidad del aire se ha vuelto el tema de conversación obligado para todos los ciudadanos.

Por eso, hoy sábado 21 de marzo de 2026, día del inicio de la primavera, la pregunta es si las condiciones actuales nos darán tregua para recibir a la nueva estación del año. Es decir, estamos pendientes de si podremos seguir con los planes de fin de semana al aire libre o si muchos tendremos que quedarnos en casa debido a la contingencia ambiental.



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¿Hay contingencia ambiental hoy sábado 21 de marzo de 2026?

La pregunta sobre si hay contingencia ambiental hoy sábado 21 de marzo de 2026 es debido a que los habitantes del área metropolitana de Ciudad de México hemos tenido varios días de contingencia en lo que va del año.

Como te informamos en N+, y de acuerdo con los registros de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la contingencia ambiental más reciente y ocurrió el martes 10 de marzo y se extendió hasta la tarde del miércoles 11 de marzo. Ese lapso de tiempo las concentraciones de ozono superaron los 150 puntos, lo que obligó a las autoridades a implementar el "Doble Hoy No Circula" para frenar la acumulación de contaminantes.

Pero esa no es la única contingencia ambiental ya que del 13 al 17 de febrero de 2026, la Ciudad de México y el Estado de México vivieron la contingencia más prolongada de la temporada, la cual duró cinco días consecutivos. Este fenómeno fue impulsado por una combinación de alta radiación solar, falta de viento y el efecto de la sequía.

De acuerdo con el reporte más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), la calidad del aire para este sábado se reporta como Buena con un nivel de riesgo bajo en toda la CDMX y la zona conurbada del Valle de México.

Además, no se recomienda protección contra la radiación UV.

Gracias a lo anterior, por lo pronto, este sábado 21 de marzo de 2026, día del equinoccio de primavera no hay contingencia ambiental ni doble hoy no circula en CDMX y Edomex.

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