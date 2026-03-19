Tiembla en Guerrero Hoy: SSN Informa Magnitud y Epicentro del Temblor este 19 de Marzo 2026

El estado de Guerrero amaneció con un nuevo sismo hoy, 19 de marzo de 2026, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En N+ te informamos cuál fue el epicentro y la magnitud de este temblor, del cual también notificó la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos, a través de la aplicación SASSLA en los teléfonos celulares.

En redes sociales, el SSN detalló que el sismo en territorio guerrerense ocurrió a las 05:25 horas, y dio a conocer su magnitud y epicentro:

Magnitud : 4.7

: 4.7 Epicentro: A 6 km al sureste de Tecpan, Guerrero.

El SASSLA, que retransmite la señal oficial del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), alertó sobre dicho sismo de intensidad moderada-fuerte en la coste norte de Guerrero, así como efecto moderado para la Ciudad de México (CDMX).

En redes sociales, algunos usuarios informaron que recibieron la notificación en sus celulares, aunque no percibieron el sismo.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 6 km al SURESTE de TECPAN, GRO 19/03/26 05:25:59 Lat 17.17 Lon -100.60 Pf 38 km pic.twitter.com/9TI2FDv5Ct — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 19, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros : Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil. En la calle : Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer. En un edificio : Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer. En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detecta y reduce riesgos

Paso 2: Diseña rutas de evacuación

Paso 3: Toma la mejor decisión

Paso 4: Realiza simulacros

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1. Detecta y reduce riesgos

Este paso consiste en revisar el estado de la construcción de tu casa, el mantenimiento de las instalaciones (agua, gas, luz) y el mobiliario, (libreros, repisas). Las autoridades recomiendan:

Atornilla o sujeta los muebles que puedan llegar a caerse.

Revisa los peligros que puedan presentarse en los alrededores de tu hogar: casas cercanas a transformadores de energía, casas en laderas, cercanas a ríos o cables cercanos.

2. Diseña rutas de evacuación

En este paso, se deben diseñar las salidas más próximas y seguras. Para ello puedes elaborar un croquis sencillo de tu casa y alrededores.

Anota las observaciones sobre los posibles riesgos , así como las recomendaciones para reducirlos (mover mesa, fijar librero, sujetar lámpara, mover macetas, etc.).

, así como las recomendaciones para reducirlos (mover mesa, fijar librero, sujetar lámpara, mover macetas, etc.). Indica en color rojo en el croquis los daños y averías que encuentres.

y averías que encuentres. Ubica las sustancias inflamables almacenadas, tanques de gas, tomas eléctricas, etc.

almacenadas, tanques de gas, tomas eléctricas, etc. Marca otros elementos de peligro , como alcantarillas o registros sin tapa, desniveles en el piso, salientes de muros, rejas, cables tendidos.

, como alcantarillas o registros sin tapa, desniveles en el piso, salientes de muros, rejas, cables tendidos. Señala las rutas de evacuación y marca el lugar más seguro dentro y fuera de casa.

dentro y fuera de casa. Mide el tiempo que necesitas para llegar a los sitios seguros.

3. Toma la mejor decisión

En este paso, el Cenapred recomienda preguntarte primero a qué peligro estás expuesto: deslizamiento de laderas, sismo, incendio, ciclón tropical, inundaciones, entre otros.

Y entonces debes consultar las recomendaciones específicas de cada momento: antes, durante y después del impacto de un fenómeno.

4. Realizar simulacros

“Un simulacro es un ensayo o práctica acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia”, explicó y recomendó realizar estos ejercicios de protección civil periódicamente.

Indicó que las ventajas de realizarlos son:

Comprobar anticipadamente si las acciones de preparación son eficientes.

Permite corregirlas para estar bien entrenados y poder actuar correctamente ante desastres.

Fomenta la cultura de protección civil entre la familia y la comunidad.

Por otra parte, recomendó siempre tener a la mano los documentos personales de todos los miembros de la familia y objetos importantes en caso de una emergencia.

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