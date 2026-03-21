Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 21 de Marzo 2026

Conoce el estado de las principales carreteras del país para hoy sábado 21 de marzo de 2026, donde se reportan bloqueos, cierres parciales, tránsito lento y alta carga vehicular, además de diversas movilizaciones que podrían afectar la circulación.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), varias de las afectaciones registradas en distintos tramos se deben principalmente a accidentes viales, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones antes de iniciar cualquier trayecto.

Las autoridades también exhortan a los automovilistas a mantenerse informados a través de sus canales oficiales en la red social X, @GN_Carreteras y @CAPUFE, así como a planificar sus traslados con anticipación y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras con cierres, incidentes, tránsito lento o presencia de manifestantes en diferentes puntos del país.

Bloqueos hoy, sábado 21 de marzo 2026. Foto: Cuartoscuro

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

06:31 Horas. Autopista México-Puebla, km 46. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación con reducción de carriles para ambos sentidos.

El personal continúa laborando en el reacomodo de los muros. En la zona se registra carga vehicular.

05:46 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 219, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.