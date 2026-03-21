Activan Alerta Amber para Localizar a Hija de Marianne Gonzaga, Creadora de Contenido

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) activó este sábado 21 de marzo una alerta amber para localizar a una menor de un año identificada como Emma Becerril Gonzaga Rodríguez, quien sería hija de la reconocida creadora de contenido Marianne Gonzaga. Este operativo se lleva a cabo en conjunto con autoridades de la Ciudad de México, lugar donde fue vista por última vez la pequeña.

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El reporte de desaparición de la menor fue hecho desde el pasado 20 de febrero, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Hasta el momento, no se tienen datos sobre su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad podría estar en riesgo.

La menor cuenta con un año de edad, es de nacionalidad mexicana, tiene el cabello ondulado color castaño claro y ojos castaño oscuro. Como seña particular, presenta perforaciones en ambos lóbulos de las orejas. Autoridades señalaron que, debido a su corta edad, existe la posibilidad de que haya sido víctima de la comisión de un delito, por lo que se mantiene activa la coordinación entre distintas corporaciones para su pronta localización. Asimismo, se han intensificado las labores de búsqueda y difusión en diferentes estados del país.

¿Qué dijo Marianne Gonzaga ante alerta amber de su hija?

A través de sus redes sociales, Marianne Gonzaga se pronunció sobre la alerta amber que circula por la desaparición de su hija. La creadora de contenido compartió una imagen en la que aparece junto a la niña, acompañada de un mensaje en el que señala que la menor se encuentra bien, feliz y bajo su cuidado y que lo más importante.

Además, hizo un llamado a dar la misma atención a casos que realmente lo necesitan, señalando que algunas alertas pueden contener errores en la información, como fechas, lo que podría generar confusión entre la ciudadanía.

Hasta el momento las autoridades no han hablado más sobre el caso, por lo que se espera más información correspondiente por parte de la Fiscalía.

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