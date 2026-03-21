Hombre es Detenido tras Agredir a su Novia en Colonia Industrial en Monterrey

Un hombre fue detenido luego de presuntamente agredir a su novia al enterarse de un falso embarazo. El hecho se registró durante la noche de este vierenes 20 de marzo en calles de la colonia Industrial, en Monterrey, Nuevo León.

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Fue en el cruce de las calles Pedro Celestino Negrete y Juan Alvarez donde una mujer salió corriendo a la calle para pedir ayuda a una patrulla que realizaba un recorrido en este sitio. La víctima mencionó a los oficiales de la Policía de Monterrey que su novio la había golpeado luego de enterarse de un falso embarazo.

Los elementos municipales de inmediato detuvieron al hombre para comenzar con las investigaciones correspondientes y poner a salvo a la mujer agredida. A este lugar también llegó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana para brindarle atención médica a la víctima, ya que presentaba varios golpes en el cuerpo.

Video: Detienen a Hombre por Golpear a su Pareja en Colonia Industrial en Monterrey

Identifican a hombre detenido por agredir a su pareja

Paramédicos señalaron que la mujer presentaba varios golpes en el rostro, por lo que fue trasladada a una clínica médica. En ese lugar, especialistas confirmaron que la víctima no estaba embarazada. El hombre fue trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

El presunto agresor fue identificado como Santos Emilio "N", de 30 años años edad, quien tendría nacionalidad hondureña. Elementos de seguridad pidieron a la víctima acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia formal. El hombre permanecerá detenido mientras se llevan a cabo las investigaciones correpondientes. Se espera que la mujer agredida también reciba orientación legal y acompañamiento durante este proceso legal.

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