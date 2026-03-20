Policía Municipal Ayuda a Mujer a Dar a Luz en la Vía Pública en San Nicolás, Nuevo León

Elementos de la Policía Municipal ayudaron a una mujer que se encontraba en labor de parto dentro de un vehículo. El hecho se registró durante la tarde de este viernes 20 de marzo sobre la avenida Universidad, a la altura de la calle Fray Bartolomé de las Casas, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

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Los hechos ocurrieron cuando una pareja circulaba en una camioneta por este cruce. En ese momento, la mujer entró en labor de parto, por lo que su esposo se orilló para solicitar apoyo médico. Por este lugar circulaba una patrulla de la Policía de San Nicolás, por lo que el conductor de la camioneta les pidió ayuda.

Los policías comenzaron a brindarle atención a la mujer y tras varios minutos de labor de parto, la persona atendida logró dar a luz a una bebé. El momento quedó captado por cámaras del C4, desde donde también se dio seguimiento a la situación para coordinar el apoyo y garantizar la seguridad de la madre y la recién nacida.

Identifican a elementos que ayudaron a mujer embarazada

Los elementos fueron identificados como Flor Jazmín Cleto González y Juan Antonio Molina Ruiz, quienes brindaron auxilio durante el parto, logrando recibir a la bebé en plena vía pública. Se espera que en las próximas horas la corporación de seguridad de San Nicolás le den un reconocimiento a los oficiales por su gran labor.

Mientras se realizaba la atención, se implementaron medidas de protección adicionales y se solicitó apoyo médico para valorar el estado de salud tanto de la madre como de la menor. Durante el auxilio, el padre de familia, quien señaló ser elemento de Fuerza Civil, permaneció atento y al cuidado de su esposa y su hija recién nacida.

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