Detiene a Dos Menores con Drogas y Un Arma en Monterrey, Nuevo León

Dos menores armados y que llevaban droga, fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey. Los adolescentes fueron localizados cuando intentaban ingresar a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Secretaría de Guerra y Marina, en la colonia Luis Echeverría, en Monterrey, Nuevo León.

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Al ver a los policías, los menores intentaron escapar pero fueron capturados por los oficiales. Al inspeccionarlos les hallaron siete envoltorios de cocaína en piedra y un arma tipo escuadra. Fueron identificados como Cristopher de 17 años, y Armando de 14 años de edad.

Luego de ser detenidos por los oficiales, los dos presuntos delincuentes fueron trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias y determinar su situación legal.

Menor es detenido tras lanzar piedra a policía en Monterrey

Un menor de edad fue detenido el pasado 28 de enero por la Policía de Monterrey, luego de una persecución que se prolongó hasta la avenida Constitución y el río Santa Catarina por presuntamente atacar a uno de los oficiales con una resortera y una piedra.

El menor identificado como Orlando fue sorprendido apuntando con la resortera hacia los cotorros que dormían en los árboles del centro de la ciudad, con el fin de cazarlos. Los policías le llamaron la atención, a lo que el joven reaccionó presuntamente lanzándole la roca a uno de los oficiales, generando una persecución hasta lograr su captura.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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