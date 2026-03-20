Abaten a Presunto Delincuente en Enfrentamiento contra Fuerza Civil en Doctor Coss, Nuevo León
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Un presunto delincuente abatido fue el saldo que dejó un enfrentamiento armado contra elementos de Fuerza Civil en la comunidad de la Lajilla, en Doctor Coss
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Este viernes 20 de marzo, elementos de Fuerza Civil se enfrentaron con un grupo armado, luego de ser agredidos en la comunidad de la Lajilla, perteneciente al municipio de Doctor Coss, en la zona norte del estado de Nuevo León, donde activaron el Operativo Muralla.
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Fue a la altura del kilómetro 28 de la carretera a Cerralvo donde los sujetos armados atacaron a la autoridad. Luego de algunos minutos del enfrentamiento, los elementos de Fuerza Civil lograron neutralizar al grupo armado. Tras hacer el rastreo en el sitio, localizaron a un presunto delincuente abatido.
Aseguran armas y equipo táctico tras enfrentamiento armado
Luego de registrarse el enfrentamiento armado entre los presuntos delincuentes y los elementos de Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad de Nuevo León informó que, además de la persona abatida, llevaron a cabo el aseguramiento de:
- Dos armas tipo barret
- Tres armas AK-47
- Tres armas AR-15- cal. 23
- Nueve chalecos balísticos
- Múltiples cargadores
- Una camioneta GMC con placas de Texas
Trascendió que al menos dos elementos de la Guardia Nacional presuntamente resultaron heridos en el enfrentamiento contra los hombres armados, y fueron llevados a una clínica militar; sin embargo, las autoridades no han dado detalles al respecto, por lo que se espera que confirmen estos datos.
El sitio donde se registró la agresión contra los oficiales de Fuerza Civil, en el municipio de Doctor Coss, fue asegurado por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) llevaban a cabo el levantamiento de evidencias.
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Con información de Raymundo Elizalde | N+
SHH