Cateo en Taller de Autopartes en la Colonia Madero en Monterrey por Presunta Extorsión

Autoridades estatales realizaron un cateo en un taller de autopartes ubicado en la colonia Madero, en Monterrey, como parte de una investigación por el presunto delito de extorsión.

El operativo se llevó a cabo con la participación de elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros, quienes arribaron al sitio para ejecutar la orden correspondiente como parte de un despliegue derivado de una carpeta de investigación ya abierta.

En el lugar también se encuentran peritos especializados, quienes realizan labores de inspección y análisis para recabar indicios que permitan fortalecer las indagatorias en curso. Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras se desarrollan las diligencias.

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Carpeta de investigación por presunta extorsión

De acuerdo con información preliminar, el cateo está relacionado con una investigación por extorsión, uno de los delitos que ha registrado incidencia en el área metropolitana de Monterrey. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre personas detenidas o aseguramientos específicos.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la carpeta de investigación continúa en proceso, por lo que se espera que conforme avancen las diligencias se determinen las responsabilidades correspondientes.

Se prevé que en las próximas horas la Fiscalía brinde mayor información sobre los resultados del cateo, así como el origen de la investigación y los posibles vínculos del establecimiento con actividades ilícitas.

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