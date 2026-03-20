Moviliza Ataque a Disparos contra Dos Casas en Escobedo, Nuevo León

Disparos de arma de fuego contra dos casas movilizaron a las autoridades los primeros minutos del viernes 20 de marzo en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El despliegue de las autoridades se dio en dos distintas calles luego del reporte de las detonaciones en la colonia Pedregal Del Topo Chico.

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Una de las casas que fue blanco de la agresión está ubicada en la calle Neptuno, a la altura de la calle Rubidio. A su llegada se localizaron casquillos de un arma 9mm y no se registraron personas lesionadas o daños mayores en la zona a causa de las detonaciones de arma de fuego.

El segundo ataque contra otra vivienda se dio instantes después en la avenida Platino, donde las autoridades de seguridad reportaron daños en la fachada del domicilio; sin embargo, en el sitio no fueron localizados casquillos de arma de fuego.

Video: Disparan Delincuentes Contra Dos Casas en Escobedo

Movilización policiaca por presunto reporte de disparos

Esa misma madrugada del viernes 20 de marzo, elementos de la Policía de Monterrey se movilizaron tras recibir una serie de llamadas alertando sobre disparos de arma de fuego y lesionados en la avenida Los Ángeles, en los alrededores de las avenidas Guerrero y Servicio Postal en la colonia Del Norte.

De igual manera se reportó que había una persona calcinada en la zona; sin embargo, al llegar al sitio y realizar una revisión, los oficiales no encontraron a ninguna persona lesionada y descartaron que hubiera dos trabajadores lesionados por proyectil de arma de fuego.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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