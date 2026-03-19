Grúa Sin Frenos se Estrella en Puesto y Muere Taquero en Monterrey, Nuevo León

Un hombre de oficio taquero perdió la vida luego de que una grúa sin frenos se estrellara contra su puesto de comida. El hecho se registró durante la noche de este jueves 19 de marzo en la colonia Laderas del Mirador en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

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Fue sobre la calle Paseo de Acueducto donde una grúa circulaba sobre esta vialidad inclinada. Al llegar a un punto, aparentemente la unidad se quedó sin frenos, generando que descendiera a toda velocidad en reversa. Este vehículo se estampó contra un puesto de tacos, donde un hombre se encontraba atendiendo el negocio y terminó siendo arrollado.

La grúa continuó varios metros estrellándose con al menos tres autos. Vecinos de este sector pidieron de inmediato el apoyo de autoridades para atender al taquero y al conductor de la unidad. Al sitio llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Tránsito de Monterrey para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Video: Grúa Impacta Puesto de Tacos y Mata a Empleado en Monterrey

Investigan muerte de taquero tras accidente con grúa

Paramédico de la Cruz Roja Mexicana fueron quienes señalaron que el hombre que atendía el puesto de tacos ya no contaba con signos vitales, por lo que este lugar fue acordonado para llevar a cabo los indagatorias necesarias. El conductor de la unidad también fue valorado pero se confirmó que solo sufrió un crisis nerviosa ante este accidente.

El hombre fallecido sigue sin ser identificado, pero tendría aproximadamente 30 años de edad. El conductor de la grúa quedó a disposición de las autoridades de seguridad, quienes determinarán su situación legal. Se espera que a este sitio llegué una grúa más para retirar los vehículos dañados.

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Con información de Carlos Campos | N+

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