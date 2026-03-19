Volcadura Deja 5 Personas Lesionadas en San Nicolás, Nuevo León

Un accidente vial registrado la tarde de este jueves 19 de marzo dejó como saldo cinco personas lesionadas en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el incidente ocurrió alrededor de las 14:12 horas en el cruce de las avenidas Universidad y Leopoldo Lugones, en la colonia Anáhuac.

En el lugar, un vehículo tipo Jeep se impactó y posteriormente volcó. Según refirieron los tripulantes, el accidente se habría originado luego de que un camión de carga de tres y media toneladas les cerrara el paso, provocando la pérdida de control de la unidad.

Tras el reporte, cuerpos de auxilio acudieron de inmediato al sitio para brindar atención a los afectados. En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil y Bomberos de San Nicolás, así como personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Cruz Roja y Policía Municipal.

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Trasladan a lesioandos a hospital

Las cinco personas lesionadas fueron atendidas en el lugar y posteriormente trasladadas al Hospital Universitario para su valoración médica.

Autoridades informaron que, pese a lo aparatoso del accidente, no se detectaron riesgos adicionales en la zona, por lo que se descartaron situaciones de peligro para la población.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás permanecieron en el sitio realizando labores correspondientes y asegurando el área, mientras se llevaban a cabo las investigaciones para esclarecer las causas exactas del percance.

Protección Civil de Nuevo León reiteró el llamado a los automovilistas a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de accidentes.

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