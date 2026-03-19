Derechos Humanos de Nuevo León Investiga Caso de Hombre Abatido por Policía de Guadalupe

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) mencionó que investigarán el caso del hombre que fue abatido por elementos de la Policía de Guadalupe el pasado 18 de marzo en la colonia Valle del Sol.

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La presidenta de CEDH, Olga Susana Arellano, mencionó que abrirán una carpeta de investigación para analizar los hechos y determinar si se actuó de la manera correcta o se violaron los derechos humanos del hombre abatido. También analizarán si el menor presente durante este altercado estuvo en riesgo.

En una entrevista para N+ Monterrey, Olga Susana mencionó que se presentó una queja de oficio y que pidió a las autoridades correspondientes la información y material necesario para su análisis. La presidenta también recordó que el uso de la fuerza es el último recurso, por lo que espera se pueda resolver este caso y se puedan deslindar las responsabilidades correspondientes.

Video: Abre CEDHNL Carpeta de Investigación por Hombre Abatido en Guadalupe

Policía de Guadalupe lleva 240 quejas por presunto abuso de autoridad

Desde el año 2021 hasta este 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha recibido un total de 240 quejas por presuntos abusos de autoridad cometidos por oficiales de la Policía de Guadalupe. A esta cifra se sumará el caso de Ángel de la Cruz, el hombre abatido presuntamente por atacar a los elementos municipales con un machete.

Sobre el menor que se encontraba presente durante este enfrentamiento, la CEDH mencionó que pedirá a las autoridades correspondientes información sobre el estado de salud y ubicación del pequeño. Hasta el momento se desconoce si la familia del sujeto fallecido presentó alguna queja o denuncia tras estos hechos.

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Con información de Porfirio Medellín | N+

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