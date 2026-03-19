Peritaje Deslinda a Chofer de Volcadura de Ruta 611 en Apodaca, Nuevo León

Luego de que autoridades revelaran un peritaje en el caso del accidente de la Ruta 611 en la carretera Apodaca–Pesquería, los dueños y el chofer de esta unidad fueron deslindados de este percance, al determinarse que el operador de un tráiler fue quien provocó el choque y la volcadura que dejó 8 muertos y al menos 16 heridos.

Noticia relacionada: Volcadura de Camión R-611 Deja 8 Muertos y 16 Heridos en Carretera Miguel Alemán en Nuevo León

El análisis por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) menciona que el conductor del tractocamión realizó una maniobra indebida al invadir el carril de alta velocidad sin precaución. La unidad del transporte público circulaba a 72 kilómetros por hora en condiciones de lluvia cuando el tráiler se atravesó repentinamente en su trayectoria, dejándole poco tiempo para reaccionar.

El peritaje menciona que el operador de la Ruta 611 tenía cerca de 20 metros de distancia y apenas 4.2 segundos para intentar frenar, lo que hacía prácticamente imposible evitar el impacto. Como parte de la evidencia, se integraron imágenes del momento del accidente en las que se observa cómo el tráiler invade el carril izquierdo segundos antes de ser impactado por la unidad de transporte público.

Sigue sin ser identificado chofer que provocó volcadura de ruta 611

Entre las conclusiones, las autoridades mencionaron que el conductor del tractocamión realizó un acto de irresponsabilidad al cambiar de carril sin anticipación, no se aseguró de contar con espacio suficiente y violó disposiciones del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal. El chofer de la unidad pesada sigue sin ser identificado y además huyó del lugar tras el accidente.

El accidente ocurrió la tarde del 14 de diciembre en la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, donde ocho personas perdieron la vida y 16 más resultaron lesionadas. En el lugar fallecieron siete personas, mientras que otra murió tras ser trasladada a un hospital. Los lesionados fueron atendidos por distintas corporaciones y llevados a hospitales de la zona, donde algunos fueron reportados en estado grave.

Historias recomendadas:

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

DAGM