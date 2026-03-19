Explosión en Restaurante Deja a un Soldador Herido en Monterrey

Un hombre, que se encontraba realizando labores de soldadura, resultó lesionado luego de registrarse una explosión al interior de un restaurante. El hecho se reportó durante la tarde de este jueves 19 de marzo sobre la avenida Ruiz Cortines y Conchello en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

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Este percance ocurrió cuando el hombre se encontraba realizando labores de soldadura dentro de un cuarto frío, cerca de un compresor. Fue en ese momento en que se registró una explosión. Tras el estallido, un tubo de cobre salió disparado contra el soldador generándole una fractura expuesta en una pierna.

Hasta este lugar llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) quienes comenzaron a brindarle atención médica al hombre herido. Rescatistas realizaron un recorrido dentro del restaurante para inspeccionar el área del accidente.

Video: Deja Soldador Herido Explosión en Restaurante en Av. Ruiz Cortines y Conchello en Monterrey

Identifican a hombre herido tras explosión en restaurante

El hombre herido fue identificado como José Antonio, de 46 años de edad, quien fue trasladado a un hospital cercano. Paramédicos mencionaron que el sujeto se encontraba consiente y estaba fuera de peligro, pero era necesario que recibiera atención médica especializada. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre el herido.

En el lugar de los hechos permanecieron elementos de Protección Civil de Monterrey quienes se encontraban investigando como se originó la explosión. Horas más tarde los rescatistas mencionaron que este restaurante se encontraba fuera de peligro, por lo que continuaron con las labores del día.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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