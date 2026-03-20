Presunto Reporte de Disparos y Heridos de Bala Moviliza a Policías en Monterrey

Una serie de llamadas alertando sobre disparos de arma de fuego y lesionados movilizaron a elementos de la Policía de Monterrey hasta la avenida Los Ángeles en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho se dio durante la madrugada del viernes 20 de marzo en los alrededores de la avenida Guerrero y Servicio Postal en la colonia Del Norte.

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Inicialmente se alertaba de dos hombres lesionados por proyectil de arma de fuego, presuntamente trabajadores de la empresa Ternium; sin embargo, estos hechos fueron descartados por las autoridades.

Los elementos de la Policía de Monterrey y paramédicos que arribaron al sitio, donde presuntamente se registraron los disparos con arma de fuego, montaron un operativo. De acuerdo con los oficiales, también habían reportado sobre una persona calcinada, pero no encontraron ningún indicio en la zona.

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Alarman disparos contra casas en colonia de Escobedo

Durante la misma madrugada del viernes 20 de marzo, policías se desplegaron en distintas calles de la colonia Pedregal Del Topo Chico, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, donde sujetos armados dispararon contra dos casas y posteriormente se dieron a la fuga.

Una de las casas blanco de la agresión fue la ubicada en la calle Neptuno, a la altura de la calle Rubidio y la segunda en la avenida Platino. Al llegar a la primera vivienda, los oficiales encontraron casquillos de un arma 9mm. No se reportaron personas lesionadas ni daños mayores por este ataque.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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