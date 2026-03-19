Presunto Guardia de Seguridad Golpea a Mujer en Supermercado de Monterrey

Una mujer fue golpeada con una macana por el presunto guardia de seguridad de un supermercado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con lo dicho por testigos, el hombre, quien no llevaba uniforme, aseguró que la mujer había robado mercancía del establecimiento.

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El hecho quedó grabado por los propios clientes del supermercado ubicado en la avenida Lincoln, frente a la Clínica 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En las imágenes se observa como el supuesto encargado de seguridad, sin uniforme pero armado con una macana, corre tras la mujer y la golpea en la cabeza y la pierna.

La mujer, identificada como Stefania trató de defenderse lanzando golpes al presunto guardia y posteriormente salió corriendo. Posteriormente, elementos de Fuerza Civil llegaron hasta la puerta de acceso del supermercado donde se registró la agresión, durante la tarde del miércoles 19 de marzo.

Video: Supuesto Guardia de Tienda Golpea a Mujer en Monterrey

Detienen a supuesto guardia de seguridad tras golpear a mujer

A pesar de que Fuerza Civil se negó a hablar sobre el caso, trascendió que el presunto agresor, del cual no han dado a conocer su identidad, fue detenido. Además, se levantó un acta para la denuncia correspondiente por la agresión del supuesto guardia de seguridad contra la mujer, quien resultó con lesiones en la cabeza a causa de los golpes recibidos con la macana.

Este hecho generó revuelo entre la ciudadanía de Nuevo León, después de que se dieron a conocer los videos de la agresión del presunto guardia de seguridad del supermercado contra la mujer, a través de redes sociales.

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Con información de Ceani Mariño | N+

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