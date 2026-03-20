Incendio en Sala de Cine Provoca Evacuación de 60 Personas en Juárez, Nuevo León

Un incendio registrado durante la noche del jueves 19 de marzo en un complejo de salas de cine ubicado en el municipio de Juárez, Nuevo León, generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y la evacuación preventiva de decenas de personas.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el siniestro ocurrió en un establecimiento localizado sobre Avenida Las Torres y Carretera a Reynosa, en la colonia Paseo del Prado.

Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil estatal informaron que el fuego se encontraba al interior de una de las salas del complejo. Según los primeros reportes, el incendio se habría originado de manera aparente en la sala de proyectores.

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Evacuan a 60 personas

Como medida preventiva, las autoridades realizaron la evacuación de 60 personas que se encontraban en el sitio al momento del incidente. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pese a la magnitud de la movilización.

En las labores de atención participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Juárez y Policía de Juárez, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación y evitar mayores riesgos.

Una vez sofocado el incendio, el personal de auxilio apoyó con la ventilación del área, mediante la apertura de puertas de emergencia. Posteriormente, en conjunto con personal de mantenimiento del lugar, se realizó una revisión en la zona afectada.

Durante la inspección, se detectó una deformidad en el techo de la sala donde ocurrió el incendio, por lo que el área fue acordonada de forma preventiva. Finalmente, el sitio quedó bajo resguardo de elementos policiacos.

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